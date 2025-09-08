Jóvenes de Corrientes entre los mejores del país con un emprendimiento alimenticio

Alumnos de la Escuela Técnica Juan Esteban Martínez de Bella Vista lograron el tercer puesto en la final del concurso Emprende U, considerado el certamen de emprendedores jóvenes más grande del país.

Con su proyecto Morry Cream, un puré de morrón rojo elaborado bajo criterios de sustentabilidad y economía circular, el equipo correntino se destacó entre más de 400 propuestas presentadas por estudiantes secundarios y universitarios de todo el país.

El proyecto ganador

Morry Cream aprovecha los morrones descartados por su aspecto estético y los convierte en un producto nutritivo y seguro, con seis meses de vida útil y un precio accesible similar al del puré de tomate. Además, aporta beneficios a la salud al ser rico en vitamina C, antioxidantes y fibra.

Jóvenes protagonistas

El equipo está integrado por Facundo Aquino, Santino Tomei, Benjamín López, Gonzalo Amarilla, Sofía Ríos, Thiago Giménez, Matías Azcona y Jonathan González, quienes trabajaron bajo la guía de la ingeniera química y docente María de los Ángeles Herrera.

Innovación con impacto

De los 40 proyectos semifinalistas, solo seis de nivel secundario llegaron a la etapa final. Allí, los estudiantes bellavistenses subieron al podio con una propuesta que combina innovación, sustentabilidad y valor nutricional, convirtiéndose en un ejemplo del talento joven de Corrientes.