A 36 años de la tragedia de los chamameceros en Bella Vista que enlutó a Corrientes

Se cumplen 36 años de una tragedia que marcó la historia de la música correntina. El 8 de septiembre de 1989 un colectivo que llevaba a una delegación de chamameceros cayó a las aguas del río Paraná. Allí murieron seis músicos y los dos choferes.

En un nuevo aniversario de la tragedia de Bella Vista se realizará un homenaje musical con ofrenda floral en la Plazoleta de los Chamameceros, ubicada en la ciudad del interior, desde las 17 de este lunes.

En tanto que el domingo se realizó un espectáculo musical en Casa de la Cultura de Bella Vista.

El trágico accidente

El 8 de septiembre de 1989, un colectivo trasladaba una delegación de chamameceros a Buenos Aires, quienes tenian planeado viajar a Niza, Francia, para representar a Corrientes.

Durante el recorrido el vehículo se quedó sin frenos y cayó de trompa a las aguas del río Paraná. Murieron ahogados Zitto Segovia, Gringo y Michel Sheridan, Chango Paniagua, Yacaré Aguirre, Johnny Behr y los choferes José Toledo y Walter Blas Gómez.

Los chamameceros que murieron en 1989 - Instituto de Cultura de Corrientes

La tragedia conmocionó a toda la comunidad y marcó un hito en la historia de la música regional.

La muerte de un sobreviviente

En diciembre de 2024 murió Raúl Díaz, quien integró la delegación que sufrió el accidente.

En 1985, Díaz fue uno de los principales promotores de la primera edición de la "Fiesta Nacional del Chamamé", que se realizó en el "Club Juventus" de la capital correntina.

