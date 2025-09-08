¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Rumbo a octubre

Hadad sobre el triunfo en Buenos Aires del peronismo: "Nos da una fuerza que no teníamos"

El intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, dialogó con Hoja de Ruta como candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 11:40

El intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, dialogó con Hoja de Ruta como candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. El dirigente reconoció que el resultado electoral en Buenos Aires le dio un impulso a su espacio: “Nos da una fuerza que no teníamos, sobre todo para nuestra base militante. No pensé que el triunfo iba a ser tan holgado”, aseguró. 

Hadad subrayó que el peronismo correntino se encamina a mostrarse unido: “Es la única alianza que representa una oposición real a Javier Milei. La gran mayoría de la gente va a decir no a sus políticas, y eso se va a reflejar en votos”.

Respecto a su campaña, adelantó que tendrá un perfil más austero: “La gente está saturada de campañas tradicionales, por eso vamos a cuidarnos y encarar un trabajo más cercano”.

La transición en San Roque

Hadad también se refirió al cambio de mando en su municipio tras perder la elección local: “Ya nos pusimos a trabajar en una transición ordenada y respetuosa. Esa misma noche hablé con el nuevo intendente para coordinar. En paralelo, afronto la campaña, porque ambas cosas son importantes para la democracia”.

Mirá la nota completa

 

