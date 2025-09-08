Tomás Méndez Ribeiro, el intendente más joven del país: "Estoy listo para trabajar"

Con apenas 22 años, Tomás Méndez Ribeiro fue electo como intendente de Guaviraví, una pequeña localidad correntina ubicada a la vera del río Uruguay, entre Yapeyú y La Cruz. Hijo del actual jefe comunal, asume el desafío de continuar la gestión con una impronta propia.

“Siempre viví en Guaviraví, salvo unos años en Tapebicuá para estudiar. Ahora me toca esta enorme responsabilidad, y estoy listo para trabajar con seriedad”, contó en Hoja de Ruta.

Herencia y cercanía con los vecinos

La gestión de su padre, explicó, se caracterizó por la asistencia directa a la comunidad: desde el traslado de vecinos para atenciones médicas hasta la respuesta a emergencias en plena madrugada.

“Muchas veces la gente lo vio descargar ladrillos o arreglar la luz a las 3 de la mañana. Ese es el ejemplo que quiero seguir, pero de manera más ordenada”, señaló.

Entre sus primeras propuestas anunció el programa “Guaviraví Construye Sueños”, que registrará la ayuda brindada en materiales de construcción, ampliaciones y mejoras habitacionales.

Vivienda, obras y planificación

El joven intendente electo identificó a la demanda habitacional como una prioridad: “Hoy tenemos más de 55 pedidos. Estamos trabajando en ordenar terrenos fiscales para que, cuando llegue el momento, ya tengamos todo listo para avanzar con proyectos ejecutivos”.

También destacó la necesidad de planificación urbana, con el objetivo de atraer un aserradero a la localidad, siempre cuidando la cuestión ambiental: “Queremos que se instale en un lugar adecuado, con servicios y sin riesgos de contaminación para el pueblo”.

Trabajo conjunto en la costa del Uruguay

Méndez Ribeiro señaló la importancia de fortalecer el vínculo con localidades vecinas como Yapeyú, La Cruz y Alvear. “Coincidimos con otros intendentes en trabajar juntos, sobre todo en turismo y en el reclamo por el mal estado de la Ruta Nacional 14, que es nuestra principal vía de comunicación”.

Mirá la nota completa