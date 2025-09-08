Wanda Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en un pie de guerra que parece imparable. Desde que se confirmó su separación se han conocido distintos detalles de lo que fue su divorcio y las infidelidades que vivieron cada uno desde su perspectiva. Sin embargo, ahora, la empresaria fue por mucho más y en una reciente entrevista con Grego Rosello contó cómo fue que se enteró del encuentro entre Icardi y la China Suárez.

La influencer fue consultada si alguna vez le revisó el teléfono a una pareja, pero al haberlo hecho debió tomar fernet, como implica el juego del programa de Rosello. "Ah ¿si? ¿Le revisaste? ¿Y encontraste?", preguntó el conductor. Ante esto, Nara respondió de manera tajante: "Sí. El que busca encuentra". No obstante, Grego quiso conocer más y preguntó: "¿En cuál de las tres gestiones?", pero Wanda no lo dudó y aseguró: "No, en las tres".

"Hubo engaños de todo tipo", contó Nara, pero Grego quiso saber por "el caso grande del que habló el país", haciendo referencia a Icardi. "¿De eso te enteraste revisando el teléfono?", dijo y Wanda contestó: "Sí". Y, a pesar de que, según contó, tenía clave en su teléfono, "fue en un momento en el que él estaba raro", por lo que ella empezó a estar más rara.

Tal es así que dejó en claro: "Bueno, listo, voy al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, estaba flaca, toda marcada y no sé qué". No obstante, no todo terminó como esperaba: "Él un día dijo: 'andas en algo vos, estás rara, quiero tu contraseña'. 'Sí, tomá'. Entonces le dije a Kenny que se meta antes para borrar todo porque a mí me escribían mucho". Aun así explicó que eran conversaciones en las que ella se reía o ponía like, pero nada más.

