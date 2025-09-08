El transporte urbano de Corrientes vuelve a funcionar con normalidad de horarios

En la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes se realizó este lunes una reunión entre la UTA local y las empresas de transporte. En esta ocasión se tocó el tema del preventivo de crisis que presentaron los empresarios y además, se confirmó el regreso a la normalidad del servicio de transporte.

Las empresas Ersa y San Lorenzo se reunieron con la gremial de los choferes. Las dos empresas presentaron un preventivo de crisis, pero desde la UTA consideran que faltan documentos que demuestren la situación denunciada.

Pedido preventivo de crisis

“No presentaron la cantidad de balances que pide la Ley y por otro lado no presentaron la documentación correspondiente y legal que respalde lo que las empresas presentaron en la Subsecretaría de Trabajo” dijo el secretario general de UTA Corrientes, José Luis Sabao, en entrevista a radio Sudamericana.

“Hasta el momento los compañeros están trabajando de manera normal”, dijo el sindicalista y agregó que “si la empresa no demuestra claramente que está en crisis, no podemos hablar del tema, tiene que demostrar antes que nada”.

Por otro lado, confirmó que se pidió una nueva reunión para continuar tratando este tema en particular.

Normalidad del servicio

Otro tema de relevancia fue confirmado por Sabao, pues dijo que los choferes dejaron de trabajar en el esquema que limitaba el servicio de 6 a 23.

“Nos hemos manifestado públicamente en algunos medios”, recordó el sindicalista sobre la posición de los trabajadores con respecto a que se trató de una medida unilateral por parte de las empresas.

Luego agregó que “mis compañeros delegados me están confirmando que se agregaron servicios en los distintos ramales”, dando por hecho de que el servicio volvió a la normalidad.