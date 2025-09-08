Wanda habló de sus rupturas amorosas y contó por qué viajó en clase turista con sus hijos

Wanda Nara fue la primera invitada del nuevo ciclo Ferné con Grego, el programa de Grego Rossello en el stream de Telefe. En una extensa entrevista, la empresaria y conductora habló sin filtros sobre su presente personal y profesional.

Durante la charla, Wanda abordó diversos temas: sus conflictos con exparejas, su vuelta a la televisión con MasterChef Celebrity y su rol como madre de cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto (junto a Maxi López), y Francesca e Isabella (de su relación con Mauro Icardi).

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando la conversación giró hacia sus relaciones sentimentales.

"Me pasó que el día que lo dejo a Maxi (López), él me dijo 'busquemos la nena'. El día que llamé al 911, pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro (Icardi), me decía 'busquemos el varón'. Y me pasó que la última vez que hablé con Elián (por L-Gante) me dijo 'quiero casarme con vos'", reveló Wanda.

Luego reflexionó sobre esos momentos clave: "A mí lo que me pasa es que me quedo pensando y digo 'qué hubiera pasado si hubiera seguido'. Porque es muy fuerte decir 'me voy' y de repente te proponen volver a pensar. Me pasó en las tres relaciones eso".

FUENTE: minutouno.com