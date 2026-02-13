¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

"Antibióticos bajo la lupa"

Un proyecto de la UNNE trabajará con escuelas en la lucha a la resistencia microbiana

La Facultad de Ciencias Veterinarias desarrollará esta iniciativa en tres escuelas secundarias de Corrientes.

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 17:37

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, en conjunto con otras unidades académicas, desarrollará un proyecto de extensión universitaria denominado «Antibióticos bajo la lupa: jóvenes por un futuro sin resistencia». La iniciativa, bajo la dirección de la doctora Valeria Amable, la co dirección de los doctores Carolina Noemí Martemucci y Fernando Ramón Achinelli, propone una intervención educativa en tres instituciones secundarias de Corrientes: ERAGIA, Colegio Nacional San Martín y Escuela Secundaria San Cayetano.

El proyecto articula equipos de docentes, no docentes y estudiantes de la UNNE, la Cruz Roja Filial Corrientes, la Comisión Provincial RAM y el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), integrando dimensiones humana, animal y ambiental desde el enfoque Una Salud. El proyecto fue aprobado y financiado en el marco del Programa UNNE en Territorio y se desarrollara durante 2026.

El problema de la resistencia antimicrobiana

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa uno de los desafíos sanitarios contemporáneos que exige respuestas colectivas integrando ciencia, educación y compromiso social. El problema afecta simultáneamente la salud humana, animal, vegetal y ambiental, lo que requiere superar las fronteras disciplinares.

El proyecto se sustenta en conceptos de la microbiología veterinaria y médica, la salud pública, la educación sanitaria y la comunicación científica, que permiten interpretar la RAM como un fenómeno biológico, social y cultural.

El espacio escolar representa el territorio para el encuentro entre universidad, comunidad y organismos públicos. La Comisión Provincial de Lucha contra la RAM aportará su capacidad técnico-sanitaria; la Cruz Roja Filial Corrientes contribuirá con formación en salud comunitaria, el Programa GIRSU proveerá gestión ambiental y residuos, y las tres escuelas participantes aportan su conocimiento local y compromiso docente.

El proyecto se sostendrá en principios de compromiso social, solidaridad, cooperación interdisciplinaria y convicción en la educación como motor de transformación. Se prevé la institucionalización de esta red a través de una Carta Acuerdo interinstitucional entre la UNNE, el Ministerio de Salud y las escuelas, que permita sostener las acciones de promoción de la RAM más allá del período de financiamiento.

Trayectoria institucional y capacidades previas

El proyecto surge del trabajo articulado entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y diversas instituciones educativas y sanitarias de la provincia de Corrientes. La directora, la co directora y el co director son miembros de la Comisión Provincial de lucha contra la RAM y profesores de la UNNE en Veterinaria, Bioquímica y Medicina.

Desde la universidad, el equipo extensionista ha desarrollado actividades de docencia, investigación y divulgación científica en el área de microbiología y resistencia antimicrobiana, con participación de docentes, graduados y estudiantes de distintas disciplinas. Estas experiencias fortalecieron capacidades técnicas y pedagógicas que ahora se orientarán a la construcción de propuestas territoriales participativas.

La Comisión Provincial de Lucha contra la RAM, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, aportará trayectoria en la vigilancia epidemiológica y en la coordinación intersectorial de políticas sanitarias. La Cruz Roja Argentina – Filial Corrientes contribuirá con su experiencia en formación de jóvenes en salud comunitaria y primeros auxilios, incorporando extensionistas de tecnicaturas en Enfermería, Laboratorio e Instrumentación Quirúrgica.

El Programa GIRSU, del Ministerio de Coordinación y Planificación, fortalece la dimensión ambiental y la gestión de residuos vinculados al uso de fármacos y productos veterinarios. Las escuelas ERAGIA, Colegio Nacional «Gral. San Martín» y Escuela Secundaria San Cayetano participan desde el diseño del proyecto.

Objetivos

El proyecto se propone fortalecer las capacidades de extensionistas universitarios y de la Cruz Roja en resistencia antimicrobiana, educación para la salud y comunicación científica, mediante instancias formativas previas.

Entre sus objetivos se encuentra favorecer el aprendizaje interdisciplinario sobre RAM y el enfoque Una Salud, integrando cuestiones de índole sanitaria, ambiental y social en espacios educativos escolares. Se buscará estimular la creatividad y producción comunicacional estudiantil, utilizando el Mural colaborativo RAM y recursos digitales como herramientas de expresión y divulgación.

La iniciativa se orienta a incrementar la sensibilización comunitaria frente a la resistencia antimicrobiana, mediante ferias, actividades abiertas y difusión en medios locales y redes sociales.

El proyecto se distingue por su innovación pedagógica y comunicacional: fusiona ciencia, arte y tecnología digital para transformar conceptos en mensajes accesibles.

