Juan Pablo Valdés
Diálogo oficial

Juan Pablo Valdés confirmó que habrá canasta escolar

Durante la mañana de este miércoles el gobernador Juan Pablo Valdés anticipó que desde el gobierno se prepara el lanzamiento de la canasta con útiles con precios bonificados, tal como se realiza cada año. 

Por El Litoral

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 14:55

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que en los próximos días se realizarán los anuncios para lanzar la propuesta 2026 de la canasta escolar, un programa que cada año resguarda el bolsillo de los correntinos con paquetes de útiles escolares a precios accesibles en comercios adheridos a la iniciativa.

En diálogo con medios de comunicación en Casa de Gobierno, el mandatario además destacó el trabajo intenso de bomberos y brigadistas durante todo el fin de semana y los días feriados de intenso calor.  

Tras varios días de temperaturas muy elevadas y alto riesgo de incendios, tanto las brigadas forestales  de la policía como los cuarteles de bomberos voluntarios trabajaron en conjunto y lograron contener varios focos ígneos que se sucedieron en diferentes puntos del territorio provincial.

“Estuvieron trabajado las distintas brigadas, en 3 o 4 focos grandes el fin de semana. Quiero agradecer a los equipos que han logrado contener todos esos focos. Esto no sería posible sin todos los brigadistas y también las herramientas que el gobierno a puesto a disposición durante este tiempo”, valoró.

Últimas noticias

