Corrientes entregará más de 500 carnets a emprendedores

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes entregará carnets a emprendedores el martes 17 de marzo. La actividad se realizará a las 16 en la Casa Paraguaya, ubicada en avenida Armenia al 2927.

A través de la Dirección de Comercialización, se otorgarán más de 500 carnets a emprendedores locales y artesanos, luego de que la fecha inicial del 26 de febrero fuera reprogramada.

Carnet Único de Emprendedores

El carnet tiene como objetivo formalizar, capacitar y respaldar el crecimiento de quienes desarrollan actividades productivas y artesanales en la provincia. Con esta medida se busca facilitar su inserción en el mercado local de manera competitiva.