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DESARROLLO SOCIAL

Corrientes entregará más de 500 carnets a emprendedores

El acto se realizará el martes 17 de marzo en la Casa Paraguaya.

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 12:20

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes entregará carnets a emprendedores el martes 17 de marzo. La actividad se realizará a las 16 en la Casa Paraguaya, ubicada en avenida Armenia al 2927.  

A través de la Dirección de Comercialización, se otorgarán más de 500 carnets a emprendedores locales y artesanos, luego de que la fecha inicial del 26 de febrero fuera reprogramada.

Carnet Único de Emprendedores

El carnet tiene como objetivo formalizar, capacitar y respaldar el crecimiento de quienes desarrollan actividades productivas y artesanales en la provincia. Con esta medida se busca facilitar su inserción en el mercado local de manera competitiva.

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