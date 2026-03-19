Corrientes: el Geriátrico sumó un analizador que mejora diagnósticos

El Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral incorporó un moderno analizador hematológico automatizado destinado a fortalecer la capacidad diagnóstica del Servicio de Laboratorio.

El equipo permitirá procesar muestras de sangre en cuestión de minutos, lo que optimiza los tiempos de respuesta y favorece diagnósticos más rápidos y precisos, especialmente en áreas críticas como urgencias e internación.

Inversión y articulación institucional

El director ejecutivo del hospital, German Braillard Poccard, indicó que la adquisición del equipamiento —cuyo costo supera los 30 millones de pesos— fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Vicegobernación, la Asociación Cooperadora del hospital y fondos propios de la institución.

Qué estudios permite realizar

El analizador hematológico es un dispositivo automatizado que realiza el conteo sanguíneo completo, una herramienta clave para detectar y monitorear distintas patologías.

Entre ellas se encuentran anemias, infecciones y leucemias, además de ser fundamental en el seguimiento de tratamientos complejos como la quimioterapia.

Fortalecimiento del sistema de salud

Desde el Ministerio de Salud Pública destacaron que esta incorporación forma parte de una política orientada a mejorar la infraestructura tecnológica en los hospitales.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es garantizar mayor acceso a diagnósticos oportunos y fortalecer la calidad de atención en el sistema sanitario provincial.