A 50 años del golpe, la Iglesia pidió memoria y más democracia

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina difundió un mensaje a días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El documento reafirma la consigna “Nunca más” a la violencia de la dictadura y propone “siempre más” democracia, con un llamado a toda la sociedad a renovar la memoria y fortalecer la convivencia.

Memoria y autocrítica

En el texto, los obispos reconocen la gravedad de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y señalan la necesidad de una memoria activa.

En ese sentido, remarcan que recordar lo sucedido permite evitar la repetición de errores y fortalecer la conciencia colectiva. También plantean la importancia de una autocrítica social e institucional para reconstruir la fraternidad.

Democracia y bien común

El mensaje subraya que la democracia debe orientarse al bien común, con inclusión social y respeto por la dignidad humana.

Entre los ejes planteados, se destaca la necesidad de garantizar el trabajo digno, el acceso a derechos básicos y la protección de los sectores más vulnerables, como parte de una sociedad más equitativa.

El valor del diálogo

Otro de los puntos centrales es el llamado a recuperar el diálogo como herramienta para resolver conflictos.

El documento advierte sobre los riesgos de la violencia verbal y la polarización, tanto en el ámbito político como en la vida cotidiana y en redes sociales, e insta a promover un intercambio respetuoso entre distintos sectores.

“Nunca más” y compromiso social

Como conclusión, el mensaje reafirma el compromiso con la memoria histórica y la construcción de una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

Además, plantea que el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la Constitución son claves para garantizar una convivencia social basada en la dignidad, la paz y la justicia.