Corrientes: se realizó el conversatorio sobre los juicios de lesa humanidad

Con motivo del mes de la Memoria y al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Facultad de Derecho de la Unne organizó un conversatorio sobre los juicios de lesa humanidad en Corrientes. La actividad tuvo una masiva participación de estudiantes, docentes, profesionales, víctimas del terrorismo de Estado y público general.

El decano Mario Villegas abrió la jornada destacando la importancia del juzgamiento de los crímenes masivos y sistemáticos cometidos por el Terrorismo de Estado en los años setenta.

Villegas mencionó los juicios a las Juntas Militares, los juicios por la Verdad y los actuales procesos penales. Además, se propuso que estas experiencias formen parte de los estudios académicos por su impacto jurídico.

Primer panel: causas y juicios en Corrientes

Se repasaron los principales juicios desarrollados en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, incluyendo Regimiento 9, Ulibarré, Hípico Goya y Séptima Brigada.

El cierre estuvo a cargo de Pablo Bussemi, sobreviviente del Centro Clandestino RI9.

Segundo panel: cuestiones dogmáticas y acompañamiento a víctimas

Se abordaron aspectos dogmáticos y estrategias de acompañamiento a las víctimas. Durante la actividad se realizaron reconocimientos a la labor del abogado querellante Mario Bosch, Ramón “Moncho” Leguizamón y del fiscal Federal Flavio Ferrini.

Próximo conversatorio en Chaco

El miércoles 25 de marzo, a las 18 hs, se desarrollará el 2º Conversatorio sobre los Juicios de Lesa Humanidad en Chaco, en el aula magna de la Facultad de Derecho.