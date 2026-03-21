Juego Limpio en Corrientes: capacitaron a niños en valores deportivos y compañerismo

El Club Atlético Corrientes fue escenario de una nueva jornada del programa Juego Limpio, iniciativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la provincia. La actividad en el barrio Laguna Seca se centró en la prevención de la violencia y la promoción de valores como respeto y compañerismo entre los jóvenes deportistas.

La capacitación estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez, acompañado por un equipo de profesionales del área. Durante la jornada, se abordaron estrategias para fortalecer la convivencia y se destacó al deporte como herramienta para transmitir principios éticos en la comunidad.

El programa busca generar espacios deportivos seguros y saludables, fomentando el trabajo en equipo y la integridad en cada encuentro. La iniciativa continuará recorriendo distintos barrios de la capital para reforzar los vínculos y consolidar el rol de los clubes locales como espacios de formación cívica.