¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Partido Liberal de Corrientes Colegio de Abogados calor en Corrientes
Partido Liberal de Corrientes Colegio de Abogados calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
BARRIO LAGUNA SECA

Juego Limpio en Corrientes: capacitaron a niños en valores deportivos y compañerismo

Se abordaron estrategias para fortalecer la convivencia y la ética ciudadana.

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 16:29

El Club Atlético Corrientes fue escenario de una nueva jornada del programa Juego Limpio, iniciativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la provincia. La actividad en el barrio Laguna Seca se centró en la prevención de la violencia y la promoción de valores como respeto y compañerismo entre los jóvenes deportistas.

La capacitación estuvo encabezada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez, acompañado por un equipo de profesionales del área. Durante la jornada, se abordaron estrategias para fortalecer la convivencia y se destacó al deporte como herramienta para transmitir principios éticos en la comunidad.

El programa busca generar espacios deportivos seguros y saludables, fomentando el trabajo en equipo y la integridad en cada encuentro. La iniciativa continuará recorriendo distintos barrios de la capital para reforzar los vínculos y consolidar el rol de los clubes locales como espacios de formación cívica.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD