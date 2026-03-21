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Inclusión y cultura

Se realizó en Corrientes la primera Fiesta de Experiencia Chamamecera de Adultos Mayores

El evento se desarrolló en el Parque Eucaliptal de la capital, con música, danza y participación de distintas delegaciones de la provincia.

 

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 16:52

La primera edición de la Fiesta de Experiencia Chamamecera para adultos mayores se llevó a cabo este viernes en la Plaza de la Tradición, dentro del Parque Eucaliptal del barrio San Gerónimo. La actividad se desarrolló de 18 a 23 y tuvo como eje central promover el encuentro y la recreación de los participantes.

La organización estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través del Área de Adultos Mayores, con el acompañamiento del Instituto de Cultura, que convocó a los artistas. Participaron delegaciones de San Luis del Palmar, Riachuelo y San Lorenzo.

La iniciativa busca generar espacios de recreación para personas mayores y proyecta replicarse en otros barrios y localidades del interior provincial. Además, el evento incluyó la participación de emprendedores locales y promueve la integración y el fortalecimiento de la comunidad.

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