Las extrañas desapariciones de la historia

Sin duda hay muchas desapariciones que no tienen explicación lógica y racional, desde personas hasta grandes barcos y aviones desde hace cientos de años, que nunca fueron encontrados y se los dio por perdidos. Este ha sido uno de los grandes enigmas de la humanidad que hasta hoy persisten y no fueron aclarados, o primero que se ha hecho desde el comienzo, es culpar a fuerzas oscuras e incluso al mismo diablo. En la actualidad se culpa incluso a seres venidos de otros planetas que con sus naves espaciales interdimensionales, pudieron causar las extrañas desapariciones.

En el país de las estadísticas, Estados Unidos, se tiene un conteo de que solo en esa nación cada año se agregan a la lista de desapariciones, alrededor de 500.000 casos sin explicación, de personas y aviones o barcos, que no dejan ninguna huella. Algunas de las personas que desaparecen son jóvenes que abandonan su hogar perseguidos por deudas o acciones censurables. Pero, quién se los llevó? En la mayoría de los casos no se encuentran rastros ni huellas de nadie, como si se hubieran esfumado en el aire.

Las desapariciones siempre ocurren sin ningún motivo aparente desafiando toda explicación racional y en todos los casos dejando mal parado hasta el más diligente investigador.

Dese épocas inmemoriales se produjeron muchas desapariciones de grande barcos veleros, que se esfumaban en el aire a la vista de todos y como sigue sucediendo en la actualidad en la zona del Triángulo de las Bermudas, un sector ubicado entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas. A esta zona se opone en el punto opuesto del planeta, el Mar del Diablo, en Japón,donde también ocurren extrañas y misteriosas desapariciones, a pesar de que mucho no se comenta al respecto, quizás por no estar en un lugar de tanto tráfico como el Triángulo de las Bermudas.

El caso del vuelo 19

El 5 de diciembre de 1945 se produjo la desaparición de toda una escuadrilla de cinco aviones TBM Avenger, que en pleno día y con toda su tripulación, desapareció en el aire, al mando del teniente Taylor, volando en excelentes condiciones y a plena luz del día, desconcertando a todos. Ante esto, la armada norteamericana envió en su rescate un hidroavión Martin Mariner, equipado para acuatizar en caso de ser necesario, con 13 tripulantes a bordo. Pero....también desapareció misteriosamente.Se desplegó entonces un intenso raid en 400 km. A la redonda, pero no se encontró el más mínimo rastro de algún avión que haya caído. Nunca más se supo nada y a partir de allí se tomó muy en serio la cosa.

Dentro de la interminable lista de barcos desaparecidos en la zona, está el caso del Mary Celeste, que merece un trato aparte por sus características. El mencionado bergantín fue encontrado navegando a la deriva en el Océano Atlántico, sin nadie de su tripulación a bordo. El 5 de diciembre de 1872, los tripulantes de otro célebre barco, el Dei Gratia, divisaron un barco con las características del Mary Celeste. Inmediatamente la tripulación se alertó e hicieron señales, pero no fueron contestadas. Ante esto decidieron abordarlo y no encontraron nada, todo estaba aparentemente en orden y no faltaba nada. Todo estaba intacto y hasta la pipa del capitán estaba aún humeando. Pero notaron que el bote salvavidas no estaba en su lugar y daba la impresión de que habían evacuado el barco rápidamente. Algo había sucedido... Remolcaron el barco hasta el puerto más cercano y allí lo dejaron, con un informe de lo que había sucedido. Nunca se supo lo que realmente pasó y no hubo informe oficial. Otro de los tantos casos que no tienen explicación y se pierden en el olvido. Un enigma.