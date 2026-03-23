Corrientes: advierten sobre la importancia del control prenatal

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de que las personas gestantes realicen controles médicos mensuales durante todo el embarazo.

Desde la cartera que conduce Emilio Lanari Zubiaur remarcaron que estos seguimientos son fundamentales para la salud de la madre y del bebé.

Qué incluye el control mensual

Los controles periódicos contemplan distintos aspectos clave del embarazo, entre ellos:

Fecha de última menstruación (en el primer control)

Presión arterial

Presentación del bebé (cefálica o podálica)

Frecuencia cardíaca fetal

Movimientos fetales

Altura uterina

“Es sumamente importante que una vez al mes se realicen este control. Todos los meses deben repetirlo”, señaló Adela Saade.

Estudios complementarios

Además de los controles mensuales, las autoridades sanitarias indicaron la necesidad de realizar estudios periódicos:

Laboratorio completo cada tres meses

Ecografía cada tres meses

Estos exámenes permiten detectar a tiempo posibles complicaciones y garantizar un adecuado seguimiento del embarazo.

Controles mínimos y acompañamiento

Desde Salud Pública indicaron que para un embarazo saludable se deben cumplir al menos cinco controles ginecológicos, además de los estudios requeridos por el profesional médico.

También se destacó que el seguimiento incluye esquemas de vacunación y otros análisis según cada caso.