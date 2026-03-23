Corrientes: trasladan la Dirección de Atención a la Discapacidad a una nueva sede

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes dio a conocer este lunes que la Dirección de Atención a la Discapacidad trasladará sus oficinas con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad.

Según informaron, el viernes 27 de marzo será el último día de atención presencial en la sede actual ubicada en calle 9 de Julio 1041.

En tanto, la actividad se retomará el martes 7 de abril en la nueva dirección de San Martín 1.343, donde funcionarán las oficinas de manera definitiva.

Cómo será la atención durante el traslado

Desde el organismo aclararon que, durante el período sin atención presencial, los trámites no se suspenderán y se mantendrán activos a través de distintos canales.

Las consultas podrán realizarse vía WhatsApp al 3794-887093, únicamente por mensaje escrito, mientras que las evaluaciones se llevarán adelante mediante videollamadas.

Además, la Junta Itinerante continuará con su cronograma habitual, recorriendo localidades del interior de la provincia para garantizar la atención.

De esta manera, se busca asegurar la continuidad del servicio mientras se concreta el traslado a la nueva sede.