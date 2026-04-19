Día del obreo naval

n Mañana lunes 20 de Abril se celebra el 109 Día del Obrero Naval y ce celebra en Corrientes, como en otros lugares del país donde hay o hubo un Astillero. Es propocia esta celebración para recordar a quienes, como mi padre, se ocuparon de la Industria Naval en nuestra provincia.

En Corrientes podemos hablar de actividades vinculadas, desde el Siglo XIX con Pedro Ferré, que la historia lo registra como carpintero de rivera, sin que ello signifique desconocer que seguramente los aborígenes, también construyeron embarcaciones para su desplazamiento.

Ya en el siglo XX nos encontramos con el Astillero de don Pedro Tegiachi, en el Bañado Sur, con acceso por la calle Velez Sarfield, en las décadas del 20 y del 30.

Y en 1958 se instala Astillero Corrientes, iniciativa de mi padre Samuel Gutnisky, con acceso por la entonces calle sin nombre que nace en Avda. Alberdi y desde el 16 de agosto de 1963, el dia que mi padre fallece en EE.UU, donde fue en busca de salud, lleva por Decreto 1093, el nombre de Samuel Gutnisky.

Me adentro en resaltar los homenajes que recibió mi Padre post mortem, además de la imposición de su nombre a esa calle de Acceso al Astillero.

El 12 de agosto de 1988 ,por Resolución 2753 la Intendente Ana Maria Pando rinde homenaje en nombre de la comuna a la memoria del señor Samuel Gutnisky al cumplirse 25 años de su fallecimiento.

Posteriormente el 18 de Mayo de 1992 al cumplirse 29 años de su fallecimiento el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes lo declara "Ciudadno Ilustre en homenaje postumo a su singular figura

Los considerandos de todos homenajes resaltan que "fue un pionero de la Navegación Fluvial y Fundador de un Astillero pilar fundamental del desarrollo industrial de nuestra provincia "

"Que se debe reconocer los méritos de quienes con su teson y trabajo han contribuido al progreso de la comunidad"

Creó Astilleros Corrientes con posibilidades dar trabajo, ocupación y capacitacion

Astilleros Corrientes

En 1958 ayudé a mi padre a poner la piedra fundamental de lo que fue, con el esfuerzo conjunto, de los que se formaron como obreros navales, técnicos y empresarios, un destacado Astillero, que logró, en competencia con Astilleros del mundo, el contrato para la construcción y exportación de dos Plataformas de explotación submarinas para empresas de los Estados Unidos y en el plano local la construcción de buques petroleros, buques empujadores (ex remolcadores), barcazas y catamarán.

En este desarrollo se dio trabajo permanente a más de 500 personas, que se capacitaron.

Lamentablemente los sinsabores de la política económica de nuestro país, de los últimos tiempos, y entre otros motivos, la habilitación de poner Bandera Argentina a buques construidos en el exterior y ademas el permitir que buques de otras banderas hagan navegación de cabotaje, puso en crisis a la industria naval y Astilleros Corrientes dejó de trabajar.

Pero con una particularidad los obreros sin trabajo, solidarios con la empresa año a año se reúnen el día del Obrero Naval con Empresarios en un asado de camaradería.

Todos los esfuerzos de los empresarios para reactivar la industria cayeron en saco rotó, con oídos sordos de las autoridades. Mientras Paraguay que carecia de industria vaval comenzó y avanza con astilleros, en los que participan personal formado en Astilleros Corrientes.

Salud obreros navales

de Astilleros Corrientes entre todoslucharemos por reactivar Astilleros Corrientes.