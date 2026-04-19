El reencuentro de Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Peña: "Arrodíllate y pedime perdón”

Hace una semana que La Peña de Morfi volvió a llenar de música, emoción y encuentros familiares la pantalla de Telefe. El regreso del ciclo emblema de los domingos trajo consigo cambios en la conducción: tal como se había anticipado, Lizy Tagliani dio un paso al costado y dejó su lugar junto a Diego Leuco. Junto al periodista, Carina Zampini se sumó nuevamente a uno de los programas más queridos de la televisión argentina. Pero, en la segunda emisión de la renovada temporada, la humorista sorprendió a todos con una visita inesperada y un guiño cargado de nostalgia y humor.

La escena se disparó en medio de un momento de recreación de Dulce Amor, la exitosa ficción que tuvo a Zampini como protagonista y que marcó una época en la televisión. Con complicidad y risas, Carina se animó a revivir el icónico personaje de Victoria Bandi. “Tengo que decir: ‘No hagamos esperar al próximo candidato’. Y abro la puerta y vos… no, esperá. Vos mirando para atrás, esperá. Así, así. Y vos primero con el hombro. Primero el hombro y después… Esa”, explicó Zampini entre carcajadas, mientras Diego y el resto del equipo intentaban seguirle el ritmo a la escena.

La recreación se convirtió en un verdadero blooper entre risas, confusiones y comentarios al pasar. “Menos espástico”, le sugirieron a Leuco, que luchaba por mantener la seriedad. “Muy natural”, ironizó entre risas el conductor, mientras Zampini lo alentaba: “Vos podés, Diego, vamos”. El ensayo no terminaba de salir perfecto y el clima de distensión y camaradería se sentía en cada intervención.



En pleno ejercicio de memoria y acting, llegó la aparición sorpresa. Cuando Zampini y Leuco intentaban retomar la escena, la puerta se abrió y apareció Lizy, caracterizada como Carla Lucero, la villana de Por siempre Mujercitas. “Ay, Diego, Diego... No me toques”, irrumpió la humorista, descolocando a todos. “Te pensabas que te ibas a liberar de mí. Estás equivocado”, lanzó, en una entrada que cambió el eje de la recreación y desató una ola de risas y aplausos en el estudio.

El momento se volvió aún más divertido con la improvisación de Lizy, que no dudó en adueñarse de la escena. “¿Por qué la peluca?”, preguntó Zampini, a lo que Lizy respondió con total desparpajo: “Cuando… Te voy a pedir que no te metas. Imbécil”. “Ah, ¿sos Carla Lucero?”, consultó Carina, y Lizy, con tono de villana, remató: “Por supuesto. Y he vuelto. He vuelto como Carla Lucero. Es asesina. Es mala”.

La trama improvisada siguió con Lizy exigiendo a Diego Leuco que se arrodille y le pida perdón para salvar al personaje de Zampini. “La decisión está en tus manos”, advirtió Lizy, mientras Leuco, entre risas y desconcierto, aceptaba: “¿Me arrodillo?”. “Arrodillate y pedime perdón”, insistió Lizy, a lo que Leuco accedió, generando una de las imágenes más desopilantes de la tarde. “Que ella siga en La Peña de Morfi y no hagas nada”, pidió, a lo que Leuco respondió: “Por favor, por favor”. Sin perder el personaje, Lizy sentenció: “Agradezco tu gesto, pero lamentablemente no voy a poder aceptar”.

El regreso de Lizy al piso fue recibido con entusiasmo y cariño, tanto por sus compañeros como por el público. Cabe recordar que, en la primera emisión de la temporada, que marcó oficialmente su salida de la conducción de La Peña de Morfi, Lizy decidió despedirse con unas palabras llenas de gratitud y emoción. “Un lugar donde fuiste hoy feliz hoy vuelve a abrir sus puertas, gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia. Lo mejor para amorrrrr @dieleuco y para mi amada @zampinilcarinaok cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa. Gracias @corner.contenidos @telefe @fedelevrino @darioturo por pensar siempre en mi para nuevos desafíos. A romperla este añooo”, escribió en Instagram.

Fiel a su estilo, Lizy cerró el posteo con humor: “AHORA SI VUELVO A MIRAR LA PEÑA JAJAJJAJAJJAA”. Su mensaje se llenó de respuestas cariñosas de colegas, amigos y seguidores. Diego Leuco le respondió: “Gracias Lichu, ¡te quiero!”; el productor Darío Turovelzky sumó un “¡Genia!” y el resto del staff también le dedicó palabras de admiración, celebrando el buen clima que rodea al ciclo.

Así, La Peña de Morfi renovó su aire de la mano de Zampini y Leuco, pero también supo abrirle la puerta a los regresos y a los guiños para los fanáticos. La visita sorpresa de Tagliani se robó todas las miradas, recordó viejos éxitos y dejó en claro que la risa, la música y la familia siguen siendo el alma de los domingos en la televisión argentina.

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