Corrientes: se desplegará un operativo de seguridad por peregrinación a Itatí

El Gobierno de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad en el marco de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos —Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme— hacia la Basílica de Itatí, que se desarrollará del 20 al 25 de abril.

La medida responde a la alta convocatoria prevista para esta manifestación religiosa, una de las más tradicionales de la provincia.

Despliegue de fuerzas

El operativo es coordinado por el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes, con la participación de distintas áreas operativas.

Entre ellas se incluyen unidades de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Grupos Especiales, Lucha contra el Fuego, Seguridad Rural, además de comisarías del interior y la Dirección de Drones Policiales. También habrá articulación con fuerzas federales y organismos municipales.

Cobertura integral del evento

El plan contempla acciones antes, durante y después de la peregrinación, con el objetivo de garantizar la seguridad de peregrinos, asistentes y conductores.

Según se informó, se realizará una distribución estratégica de recursos humanos y logísticos para prevenir delitos, evitar alteraciones del orden público y asegurar el normal desarrollo de las actividades religiosas.

Controles y prevención vial

En los distintos puestos de control, se informará a conductores y transportistas sobre el desarrollo del evento, con el fin de que adopten medidas de precaución durante los desplazamientos en rutas y accesos.

Las autoridades solicitaron colaboración y responsabilidad para reducir riesgos de accidentes.

Corredor sanitario

Además, se dispondrá un corredor sanitario con personal médico y equipos de asistencia durante todo el recorrido.

El objetivo es garantizar una respuesta rápida ante emergencias y facilitar el traslado hacia centros de salud en caso de ser necesario.