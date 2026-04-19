Operativo rural en Corrientes frenó carreras ilegales y terminó con dos detenidos

La Policía de Corrientes informó que tras un operativo en la localidad de Goya, desarticulóun evento clandestino y detuvo a dos personas.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya desarticularon un evento clandestino de carreras cuadreras y de motocicletas que se desarrollaba en un camino vecinal del Paraje Marucha.

El procedimiento se inició tras denuncias que alertaban sobre la presencia de una gran cantidad de personas que obstruían la vía pública.

Intento de fuga y resistencia

Al advertir la llegada de los uniformados, la mayoría de los asistentes se dio a la fuga. Sin embargo, un grupo intentó agredir al personal policial para evitar el avance del operativo.

A pesar de la resistencia, los efectivos lograron controlar la situación y avanzar con las detenciones.

Dos personas detenidas

En el lugar fueron aprehendidos Jorge Emanuel S., señalado como el organizador del evento, y Franco Jazmín C., propietario de uno de los equinos involucrados en las carreras.

El fiscal rural, Omar Cáceres, dispuso el traslado de los detenidos a la unidad especial correspondiente y el inicio de actuaciones judiciales de oficio.