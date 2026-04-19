Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand: celos y chicanas

El impiadoso otoño impidió que este fin de semana La Noche de Mirtha esté a cargo de Mirtha Legrand, y en la presentación de Juana Viale como su reemplazo abundaron gestos de amor, chicanas y celos.

“¿Cuántos aplausos? Pensar que somos todos los mismos", bromeó la actriz al aparecer en pantalla, en referencia a que la producción que la aplaudía era la misma de Almorzando con Juana.

Acto seguido, Juana aclaró: “Estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un refrío, pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá. Yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Así que, abuelita, te mando un beso gigante”.

“Pronta recuperación para vos, ¡que ya estás recuperada, en verdad!”, remató Viale con una sonrisa pícara.

Los celos de Juana Viale

Más allá de la chicana a Mirtha por su sólida salud, o el chiste por el hecho de que la habían aplaudido las mismas personas que por su programa grabado del domingo, Juana no ocultó estar celosa de su abuela.

Es que al presentar su look, Juana Viale se dio cuenta que Mirtha Legrand cuenta con más mimos y que ella: “¡Todo lo que no me hacen a mí! No lo puedo creer, estoy asombrada".

Ciudad Magazine