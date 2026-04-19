Boca Unidos volvió al triunfo después de tres fechas

Después de tres fechas sin triunfos, Boca Unidos volvió a la senda del triunfo y venció a Tucumán Central 3 a 1 en el mediodía correntino. El encuentro se jugó este domingo en el complejo Leoncio Benítez y correspondió a la quinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol.

Con los tres puntos de esta mañana, el equipo correntino llegó a los siete y se sumó al lote de escoltas de Mitre pero en la próxima fecha quedará libre.

El equipo correntino madrugó al rival y abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo. Lautaro Mendoza recibió una falta dentro del área, Francisco Acosta sancionó el penal que el propio delantero cambió por gol.

El partido se jugó lejos de los arcos, pero el Aurirrojo aprovechó un error defensivo y marcó el segundo. A los 35, Lucio Velazco, que dos minutos antes reemplazó al lesionado Claudio Alonso, tomó la pelota después de un mal despeje de un defensor, desairó a un marcador y definió con un remate cruzado frente a la salida de Daniel Moyano para establecer el 2 a 0.

En el complemento, a los 19 minutos, Leandro "Pela" Gómez puso el 3 a 0 para el loca. La jugada comenzó en un tiro libre de Gustavo Bombaj que desvió Ataliva Shweizer. Moyano logró despejar pero la pelota le quedó a un jugador de Boca Unidos que envió otro centro para que Gómez manda la pelota al fondo del arco.

A los 38, llegó el descuento visitante a través de Francisco Smith, simplemente para decorar el resultado

Cumplidas cinco fechas, las posiciones en la Zona 2 la encabeza Mitre de Posadas con 8 puntos, después se ubican Boca Unidos, Juventud Antoniana de Salta, Defensores de Vilelas y Sol de América de Formosa con 7, Tucumán Central con 6, San Martín de Formosa con 5, Sarmiento de Resistencia 4 y Sarmiento de La Banda 2.

En la próxima fecha (sexta), Boca Unidos quedará libre y volverá a la actividad cuando visite a Sarmiento de Resistencia durante el primer fin de semana de mayo. En la octava fecha, última de la primera ronda, recibirá a Sol de América de Formosa.