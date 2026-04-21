La emotiva llegada de los peregrinos de los tres pueblos a la Basílica de Itatí

Con una profunda muestra de fe, la 126ª Peregrinación de los tres pueblos llegó este martes a la localidad de Itatí. Los peregrinos provenientes de Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme ingresaron al denominado “pueblo de la Virgen” pasadas las 16,30 por la avenida 25 de Mayo, acompañados por comunidades parroquiales que portaban sus imágenes patronales, en un marco de emoción y recogimiento.

Gentileza Noticias Itateñas

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El arribo a la Basílica

A pocas cuadras del Santuario se produjo uno de los momentos más importantes de la jornada que tiene que ver con el encuentro entre la imagen peregrina de María de Itatí y los fieles. La ceremonia contó con la presencia del rector del Santuario, padre Claudio Muñoz, junto a los sacerdotes Gastón Colombrés, Guillermo y Alfredo.

Al arribar al atrio de la Basílica, los peregrinos que realizaron el trayecto a pie recibieron la bendición, mientras que quienes llegaron a caballo participaron de una aspersión con agua bendita frente al templo.

Las actividades continuarán este martes con el tradicional “Festival de los Tres Pueblos”, previsto para las 20, que incluirá el saludo a la Virgen de Itatí a la medianoche.

En tanto, el 23 de abril se conmemorarán los 108 años de la proclamación de Nuestra Señora de Itatí como Patrona y Protectora de Corrientes. Ese día, la procesión se realizará a las 10, seguida por la celebración de la misa central en la Basílica.

Con información de Noticias Itateñas.