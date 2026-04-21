Peregrinación de los Tres Pueblos: cómo avanza el recorrido hacia Itatí

La 126° Peregrinación de los Tres Pueblos hacia Itatí ya se encuentra en marcha y reúne a miles de fieles de San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria. La manifestación de fe avanza con un cronograma organizado por jornadas.

El recorrido comenzó el lunes por la mañana con la salida desde Santa Ana. La jornada estuvo marcada por condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas y fuertes vientos durante el trayecto inicial.

Cómo siguen las actividades

Este martes se produjo el encuentro de las tres comunidades alrededor de las 10 de la mañana. Se prevé que los peregrinos almuercen en Ramada Paso antes de continuar el itinerario previsto.

Por la tarde, alrededor de las 16.30, está prevista la llegada a la Basílica de Itatí, para luego merendar en la Casa del Promesero a las 17. La jornada concluirá con la cena en ese mismo espacio de alojamiento.

El cronograma continuará el miércoles con desayuno, almuerzo y merienda en la Casa del Promesero. A las 20 está previsto el inicio del festival y a la medianoche el saludo a la Virgen.

El jueves se realizará la procesión y la misa central a las 10. Luego habrá almuerzo, merienda y cena en la Casa del Promesero, con actividades durante toda la jornada.

El viernes se prevé el regreso de los peregrinos, con desayuno en Ramada Paso y almuerzo en la Capilla Virgen del Rosario, en el marco del cierre del recorrido.