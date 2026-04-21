Susto en la Escuela Regional: evacuación de alumnos y tres docentes hospitalizadas por contacto con químicos

Este martes a la siesta se produjo un hecho que generó alarma en la comunidad educativa de la Escuela Regional cuando en horas de la siesta tres docentes fueron hospitalizadas a raíz de un incidente con un químico en el Gabinete de Física Química.

Según confirmaron fuentes oficiales, intervino la Brigada Antiexplosivos de la Policía, dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Fuego que arribó con urgencia al edificio de calle Sargento Cabral al 2100.

Personal idóneo neutralizó el laboratorio, donde se produjo la rotura de un frasco de vidrio que al parecer contenía una sustancia que sería "orceína", lo cual encendió el alerta de las autoridades.

El alumnado fue sacado al patio, mientras trabajaban los profesionales en tanto que las docentes afectadas fueron trasladadas con inmediatez a un centro de salud, donde estarían en buenas condiciones, según anticiparon desde la fuerza policial, con intervención de la Comisaría Cuarta Urbana.

