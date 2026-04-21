Detenido tras romper un cristal para robar en una camioneta en Corrientes

En un eficaz procedimiento realizado durante las primeras horas de este martes por personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) III logró la demora de un joven de 24 años y recuperar diversos elementos robados de un vehículo estacionado.

El operativo se inició mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona, cuando observaron a un individuo merodeando de forma sospechosa.

Minutos después,como de su propiedad. Ante la evidencia, el sospechoso habría admitido su participación en el ilícito.



El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se completan las diligencias legales de rigor.