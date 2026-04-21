Detenido tras romper un cristal para robar en una camioneta en Corrientes

En un eficaz procedimiento realizado durante las primeras horas de este martes por personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) III logró la demora de un joven de 24 años y recuperar diversos elementos robados de un vehículo estacionado.
El operativo se inició mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona, cuando observaron a un individuo merodeando de forma sospechosa. Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, lo que dio lugar a un breve seguimiento que finalizó con su captura en la intersección de las calles Juan V. Pampín, entre España y Pringles.
Minutos después, se hizo presente en el lugar el propietario de una camioneta Toyota Hilux, la cual presentaba uno de sus cristales violentados. El damnificado reconoció de inmediato las prendas que el demorado tenía en su poder como de su propiedad. Ante la evidencia, el sospechoso habría admitido su participación en el ilícito.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente mientras se completan las diligencias legales de rigor.