El principal fabricante mundial de preservativos aumentará drásticamente sus precios

La compañía Karex Bhd de Malasia, el principal productor mundial de preservativos, planea aumentar los precios entre un 20% y un 30%, y posiblemente aún más si las interrupciones en la cadena de suministro se prolongan debido a la guerra con Irán , según declaró su director ejecutivo este martes.

Karex también está experimentando un aumento en la demanda de condones, ya que el incremento de los costos de flete y los retrasos en los envíos han dejado a muchos de sus clientes con stocks más bajos de lo habitual, según declaró el director ejecutivo Goh Miah Kiat a Reuters en una entrevista.

"La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados... No nos queda más remedio que trasladar los costes a los clientes en este momento", dijo Goh.

Karex produce más de 5 mil millones de condones al año y es proveedor de marcas líderes como Durex y Trojan, así como de sistemas de salud estatales como el NHS británico y programas de ayuda global gestionados por las Naciones Unidas.

El fabricante de preservativos se suma a una creciente lista de empresas , entre las que se incluyen fabricantes de guantes médicos , que se preparan para posibles cuellos de botella en la cadena de suministro, ya que la guerra de Irán está afectando los flujos de energía y petroquímicos procedentes de Oriente Medio, lo que interrumpe la adquisición de materias primas.

Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, Karex ha visto aumentar los costos de todo, desde el caucho sintético y el nitrilo utilizados en la fabricación de condones hasta los materiales de embalaje y los lubricantes como el papel de aluminio y el aceite de silicona, dijo Goh.

Según declaró, Karex dispone de suficientes suministros para los próximos meses y está buscando aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda, ya que las reservas mundiales de preservativos han disminuido significativamente tras los profundos recortes en el gasto en ayuda exterior, en particular por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional el año pasado.

Según indicó, la demanda de preservativos ha aumentado alrededor de un 30% este año, y las interrupciones en el transporte marítimo están agravando aún más la escasez.

Los envíos de Karex a destinos como Europa y Estados Unidos ahora tardan casi dos meses en llegar, en comparación con el mes que tardaban antes.

(Con información de Reuters)