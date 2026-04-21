Apresaron a "La Abuela" en Curuzú Cuatiá, vinculada al delito de narcomenudeo

En Curuzú Cuatiá, fue detenida una mujer involucrada en una causa de narcomenudeo, sobre quien pesaba un pedido de captura desde principios del mes de marzo de este año, luego que allanaran su casa en la Capital correntina.



La persona implicada que ahora quedó a disposición de las autoridades judiciales, había quedado en el ojo de la Justicia luego de diversas tareas investigativas iniciadas en Curuzú Cuatiá. La División de Investigación Criminal (DIC), en colaboración con la Fiscalía determinó sus vínculos con delitos en infracción a la Ley 23737, según detallaron.



En tal sentido a partir de una solicitud de colaboración por parte de la justicia curuzucuateña, se realizó un allanamiento en la Capital correntina concretado por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado que secuestró dinero tanto en pesos como en moneda extranjera, además de varias armas de fuego, dosis de cocaína - marihuana y cigarrillos de fabricación casera, y varios teléfonos celulares.



La investigación derivó en la aprehensión de R. A. N. apodada "La Abuela", quien quedó alojada en la Alcaldía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, mientras buscan establecer su grado de participación en el hecho que se investiga.