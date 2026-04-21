¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Miguel Uribe Turbay Chiqui Tapia Colectivos en Corrientes
Miguel Uribe Turbay Chiqui Tapia Colectivos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Guerra

EE UU e Irán extienden el alto el fuego hasta que concluyan las negociaciones

Washington suspende de forma temporal el viaje de sus representantes a Islamabad para negociar directamente con Teherán.

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 17:59

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes en su red social, Truth, que prorroga el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones.

“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, suspendemos nuestros ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, publicó.

La tregua de dos semanas pactada entre EE UU e Irán el 7 de abril acababa esta madrugada y Trump había afirmado no querer extender ese plazo y estar preparado para volver a los ataques.

Sobre las negociaciones de paz entre Washington y Teherán que estaba previsto que Pakistán acogiera este miércoles, Estados Unidos suspendió temporalmente el viaje a Islamabad de su delegación, después de que Irán no confirmara su presencia y de que afirmara que no se sentará a negociar hasta que EE UU levante el bloqueo a los puertos iraníes, ha publicado The Wall Street Journal citando a fuentes oficiales.

(Con información de El País)

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD