EE UU e Irán extienden el alto el fuego hasta que concluyan las negociaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes en su red social, Truth, que prorroga el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones.

“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, suspendemos nuestros ataques contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, publicó.

La tregua de dos semanas pactada entre EE UU e Irán el 7 de abril acababa esta madrugada y Trump había afirmado no querer extender ese plazo y estar preparado para volver a los ataques.

Sobre las negociaciones de paz entre Washington y Teherán que estaba previsto que Pakistán acogiera este miércoles, Estados Unidos suspendió temporalmente el viaje a Islamabad de su delegación, después de que Irán no confirmara su presencia y de que afirmara que no se sentará a negociar hasta que EE UU levante el bloqueo a los puertos iraníes, ha publicado The Wall Street Journal citando a fuentes oficiales.

(Con información de El País)