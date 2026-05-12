La voz de los estudiantes: “El desfinanciamiento nos afecta a la formación profesional”

Con el atardecer cayendo sobre la ciudad y un frío poco habitual en Corrientes, una extensa columna comenzó a avanzar este martes a las 18 en punto desde el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” en plena Costanera. La marcha universitaria reunió a miles de estudiantes, docentes y no docentes en una lucha en común para pronunciarse por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales. El Litoral dialogó con los protagonistas.

El Litoral

En plena formación

Sofía, estudiante de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, explicó: “Estudiamos bioquímica, hace dos años que estamos viendo cómo afecta el desfinanciamiento. Más que nada como es una carrera de mucho laboratorio, vemos faltante de insumos o reactivos”.

A su lado, Martín, compañero de carrera, detalló las consecuencias que enfrentan en las prácticas académicas. “Es muy caro mantenerlo, en este caso, nos dividimos por comisiones y si antes eran 8 trabajos prácticos de laboratorio se reduce a cuatro y eso nos afecta mucho a la hora del estudio, de la formación profesional”, señaló a este medio.

Fernando Garcette

La preocupación también atravesó a otros niveles educativos. Una profesora del Instituto Superior de Servicio Social Remedios de Escalada de San Martín sostuvo: “Defendemos la educación pública porque es la base de todo tipo de educación tanto en el nivel primario, secundario y terciario. En lo que es la alfabetización general ya que se está sacando mucho presupuesto cuando se habla de un país que no está alfabetizado totalmente”.

Entre las columnas que avanzaban por el centro correntino estuvieron presentes docentes universitarios. José, uno de los manifestantes, resumió el sentido de la convocatoria: “Estamos apoyando a la universidad, al saber, al conocimiento y a la posibilidad de salir de un estado de inercia social también”.

La movilización, que formó parte de una jornada nacional en defensa de la universidad pública, tuvo como punto de encuentro final el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), donde se leyó un documento consensuado por los distintos gremios y sectores educativos.

Fernando Garcette

Deterioro salarial

Uno de los principales referentes de la jornada fue el rector de la Unne, Omar Larroza, quien advirtió sobre la gravedad del escenario presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.

“Estamos reclamando por el deterioro salarial, por el incumplimiento de la ley y vamos a seguir defendiendo la universidad pública siempre”, expresó a El Litoral durante la movilización.

Fernando Garcette

Larroza sostuvo además que el contexto actual impacta directamente en áreas esenciales del sistema universitario. “Verdaderamente todo el contexto hace que estemos en una situación muy crítica con los trabajadores”, afirmó a este medio.

El rector también remarcó que las restricciones presupuestarias afectan no solo a los salarios, sino también al funcionamiento integral de las universidades. “Quedan postergadas obras importantes y equipamiento del sistema científico”, indicó, al mencionar además las dificultades que atraviesan las becas estudiantiles y las obras sociales universitarias.

(VT)