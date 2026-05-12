San Roque: inauguraciones en Avesa y primera exposición de emprendedores

La Asociación Vecinal de Saneamiento (AVeSa) protagonizó una jornada histórica para la localidad de San Roque con la inauguración de importantes obras de infraestructura y el lanzamiento de “AVeSa Crece – Expo Emprendedores 2026”.

La propuesta, que transformó la sede social en un punto de encuentro cultural y económico, permitió a vecinos y familias recorrer stands gastronómicos y artesanales en un marco de fortalecimiento del trabajo independiente local.

Durante el acto central, quedaron oficialmente habilitadas las nuevas instalaciones que incluyen un sector de quinchos y parrillas, sanitarios renovados y mejoras integrales en el salón de usos múltiples y el área de presidencia.Asimismo, la institución celebró la recuperación de una camioneta Volkswagen Saveiro para su parque automotor, unidad que será clave para optimizar el servicio de guardia.

Presidente



El presidente de la entidad, contador Osvaldo Zacarías, destacó que estas acciones forman parte de una gestión basada en la responsabilidad administrativa y el aprovechamiento de los recursos existentes para fortalecer la vida institucional.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Raúl Pelozo, quien calificó a AVeSa como un orgullo para la ciudad, resaltando su rol histórico desde su fundación en 1969 y su constante solidaridad en momentos de emergencia climática.

En este contexto de colaboración, el municipio entregó nuevos gacebos a la Red de Emprendedores local, representada por Lucía Vargas, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los feriantes en futuras exposiciones.

La emoción marcó la noche con un homenaje especial a la señora Carmen Alegre, viuda del exdirectivo Catalino Cáceres, y la entrega de reconocimientos al Instituto de Danzas Paula Domínguez y a la Agrupación Chamamecera “Virgen de Itatí” por su aporte cultural.Tras las bendiciones religiosas de autoridades locales, el tradicional corte de cinta dio paso a un cierre festivo que incluyó las actuaciones de grupos como Los Vecinos y El Rejunte de Pando.La jornada culminó con sorteos que incluyeron desde electrodomésticos y televisores hasta camisetas oficiales del Mundial 2026, consolidando a esta primera edición de la Expo como un éxito de participación comunitaria.