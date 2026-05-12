Mató y enterró bajo cemento a un hombre en Corrientes: fue condenado a 20 años de prisión

El Tribunal de Paso de los Libres dio a conocer este martes, la pena para Federico Duarte como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple agravado por uso de arma de fuego y por portación de arma de fuego por el crimen del joven que fue hallado bajo una carpeta de cemento en julio de 2024.

Se estableció que Duarte mantenga las medidas de coerción y se dictaminó su traslado, en cuanto esta pena quede firme, a la Unidad Penal N° 9 de Paso de los Libres.

En horas del mediodía de este martes 12 de mayo se dio a conocer el monto de la pena en el juicio oral por el homicidio agravado de Jorge Alfredo Duarte ocurrido en la ciudad de Paso de los Libres.

El Tribunal de Paso de los Libres integrado por; el Dr. Marcelo Manuel Pardo (presidente del Tribunal), el Dr. Isidro Ramón Quebedo y el Dr. Marcelo Ramón Fleitas dispuso la pena de 20 años de prisión en el veredicto N° 9 para Federico Duarte como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple agravado por uso de arma de fuego y por portación de arma de fuego.

Cabe señalar que el pasado jueves 7 de mayo, el Tribunal decidió la culpabilidad de Federico Orlando Duarte por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil.

En cuanto a Andrea Fernanda Franco se resolvió su absolución por insuficiencia de pruebas y por retiro de la acusación del delito.

Víctima

La víctima Jorge Alfredo Duarte tenía 27 años al momento del hecho. En la causa intervienen como querellantes los abogados Juan Carlos Coulleri y Fernando Fabián Colunga, mientras que las defensas están a cargo de los doctores Yonathan Andrés Biaut y Rodrigo Olivera Mansilla.

Durante la audiencia de este martes 12 mayo las partes hicieron uso de la palabra antes de conocerse la decisión a cargo del Tribunal.

En primer lugar hizo uso de la palabra el fiscal Facundo Alfredo Sotelo y solicitó la pena de 20 años de prisión para Federico Orlando Duarte.

“Esto no se trata de una ejecución torpe” sostuvo y agregó; “estamos hablando de dos disparos con arma de fuego con un arma que quedó con balas guardadas y un ataque con saña hacia la víctima”. Por ello señaló que “estos son agravantes para alejarnos de la escala mínima de la condena”.

Por su parte la querella representada por el doctor Fernando Fabian Colunga solicitó la pena de 24 años y 8 meses de prisión.

“No fue un enojo de un momento que lo llevó a tomar un arma de fuego si no que realizó una serie de actos para lograr su cometido que fue quitarle la vida a Jorge Duarte”, afirmó y agregó que “tuvo evidentes intenciones de fuga al irse a Monte Caseros”.

La defensa representada por el doctor Yonathan Andres Biaut solicitó la pena mínima por homicidio. Argumentó en su exposición que “el hecho fue causal de un estado emocional debido a que Federico Duarte no cuenta con antecedentes”. Agregó que “fue un estado de ira, un desborde desproporcional de una carga de angustias”.