Larroza: “El sistema universitario está en una situación crítica”

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Gerardo Omar Larroza, aseguró este martes a El Litoral que el sistema universitario atraviesa una situación “muy crítica” y ratificó que continuarán los reclamos en defensa de la educación pública, en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria en Corrientes.

“Estamos reclamando por el deterioro salarial, por el incumplimiento de la ley y vamos a seguir defendiendo la universidad pública siempre”, expresó durante la movilización.

La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades universitarias en una multitudinaria marcha que comenzó en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland y finalizó frente al Rectorado de la Unne.

Reclamos por salarios y financiamiento

Durante sus declaraciones a El Litoral, Larroza remarcó que el reclamo se replica en distintas provincias del país y destacó la gran participación registrada tanto en Corrientes como en Chaco.

“Toda la sociedad y todos los actores del sistema universitario argentino están presentes para hacer los reclamos vía pacífica”, sostuvo.

El rector también señaló que la situación económica afecta directamente a trabajadores universitarios, estudiantes y al funcionamiento general del sistema.

“La situación es alarmante”

Larroza advirtió que el contexto actual genera consecuencias en áreas clave de las universidades nacionales. “Verdaderamente todo el contexto hace que estemos en una situación muy crítica con los trabajadores”, afirmó.

Además, explicó que las dificultades presupuestarias repercuten en las becas estudiantiles, las obras sociales y el desarrollo científico.

“Quedan postergadas obras importantes y equipamiento del sistema científico”, indicó.

Una nueva marcha federal

La movilización en Corrientes formó parte de una jornada nacional impulsada por universidades públicas de todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.

Desde la comunidad universitaria adelantaron que continuarán realizando actividades y manifestaciones para visibilizar la situación del sector.