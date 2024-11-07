¿Cómo obtener vitamina D?



La vitamina D, conocida tradicionalmente por su papel en la salud ósea, ha demostrado tener funciones esenciales en el sistema inmunológico y en la regulación de la microbiota intestinal.

Este nutriente es considerado una hormona porque, además de su función clásica como vitamina, se convierte en una forma activa en el organismo, influyendo en la expresión genética y la actividad de células inmunitarias.

La vitamina D es liposoluble, lo que significa que se disuelve en grasas y aceites, y se almacena en el hígado y los tejidos grasos del cuerpo. Se puede obtener de tres maneras: mediante la exposición al sol, a través de ciertos alimentos y mediante suplementos.

La definición de niveles adecuados de 25OHD sigue siendo objeto de debate. Mientras que algunos expertos sugieren que niveles superiores a 20 ng/mL son óptimos para la salud general, otras organizaciones, recomiendan niveles por encima de 30 ng/mL o incluso 50 ng/ml para maximizar beneficios, siendo uno de ellos la reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer.

La importancia de la microbiota intestinal

La microbiota intestinal juega un papel fundamental en la absorción de nutrientes, incluyendo la vitamina D, y su desequilibrio puede afectar la salud en general. Para asegurar un aporte adecuado de esta vitamina, se recomienda que adultos y personas mayores consuman entre 600 y 800 UI diarias. Por ejemplo, 100 gramos de lomo de atún aportan aproximadamente 600 UI, mientras que un vaso de leche (aproximadamente 240 ml) puede proporcionar entre 100 y 150 UI, dependiendo de si está fortificada. Las personas mayores de 70 años pueden necesitar hasta 800 a 1000 UI diarias, lo cual puede lograrse a través de una dieta equilibrada o mediante suplementos.

La paradoja de la exposición solar

El dilema surge al considerar el balance riesgo-beneficio de la exposición solar. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado los rayos UV como carcinógenos humanos, vinculándolos a un alto porcentaje de cánceres de piel no melanoma y melanomas. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de protector solar para disfrutar del sol sin comprometer la salud dermatológica.

Se ha observado que el uso de protector solar no compromete los niveles de vitamina D en los pacientes. Varios estudios respaldan esta afirmación, mostrando que aquellos que utilizan protector solar diariamente pueden mantener niveles adecuados sin exponerse al riesgo de cáncer de piel. La exposición involuntaria de cualquier sector de la piel durante 3 a 5 minutos es suficiente para obtener la dosis de vitamina D necesaria sin poner en riesgo la salud. Se recomienda no exponer el rostro, ya que es la localización más común del cáncer de piel en los seres humanos. Del mismo modo, se debe evitar la exposición del dorso en hombres y de las piernas en mujeres, ya que estas son las localizaciones más frecuentes del melanoma en cada sexo.

En conclusión, la vitamina D es un nutriente esencial que, aunque puede ser sintetizado mediante la exposición solar, también plantea riesgos que no deben subestimarse. La clave para obtener sus beneficios sin comprometer la salud de la piel radica en un enfoque integral que combine protección solar, una dieta equilibrada y, cuando sea necesario, suplementos de vitamina D. Este Día Mundial nos recuerda la importancia de ser conscientes y responsables en nuestra exposición solar, valorando no solo la salud ósea e inmunológica, sino también la prevención de enfermedades relacionadas con la piel.

Leisa Molinari (M.N° 116.628). Médica dermatóloga especialista en cáncer de piel y cirugía micrográfica de Mohs. Fundadora del Centro Médico de la Piel y miembro de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales. @draleisamolinari