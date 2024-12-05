Cómo hacer jamu, la infusión que tiene un potente efecto antiinflamatorio

El cuerpo necesita de la inflamación para su supervivencia. Se trata de un proceso natural con el que el sistema inmune sana las lesiones y combate aquellos elementos que, en el caso de virus y bacterias, son dañinos para el organismo. Pero cuando esta inflamación se prolonga en exceso, puede originar enfermedades, por lo cual hay que reducirla y para ello en Indonesia nació el jamu, una infusión que, además de un buen sabor, tiene un potente efecto antiinflamatorio.

El jamu es una bebida medicinal típica de Indonesia, donde se utiliza para todas las pequeñas afecciones, desde un resfriado o dolor muscular hasta aumentar las defensas. Su uso extendido es gracias a su alto contenido en activos antiinflamatorios y antibacterianos, señala Marta Abril, autora del libro Semillas para el alma.

El origen del jamu se remonta a la isla de Java, en la que hace más de 1.300 años era empleado por los cortesanos del Reino de Medang como un remedio medicinal con el que tratar todo tipo de dolencias. Por sus notables beneficios, su uso se expandió no sólo entre los habitantes de la isla, sino de todo el archipiélago hasta el punto de que en la actualidad se registran más de 15.000 formas distintas de prepararlo. Abril dice que no hay una receta universal para esta bebida aunque sí tiene dos ingredientes fundamentales.

Preparar esta infusión no es difícil y lleva poco tiempo, ya que hay que poner a hervir agua y cuando rompa en ebullición añadir un trozo de jengibre pelado. Después, se cuela y cuando se atempere añadir un cucharada de cúrcuma en polvo, mientras que, opcionalmente, se le puede agregar un poco de pimienta recién molida.

Rico en ingredientes naturales y medicinales

Los ingredientes que conforman la receta básica tradicional del jamu y que permanecieron invariables con el paso de los siglos son la cúrcuma y el jengibre, a los que comúnmente se suma el tamarindo y esto explica sus notables propiedades medicinales. Entre los beneficios se encuentran:

Disminuye la inflamación y el riesgo de enfermedades. El jamu contiene cúrcuma. También conocida como azafrán dorado y azafrán de la India, esta especia es muy rica en un polifenol, la curcumina, que además de conferirle su intenso color naranja tiene un potente efecto antiinflamatorio y antioxidante. Tal es así que su consumo se asocia a una reducción del riesgo de aparición de múltiples enfermedades, entre otras las cardiovasculares y la diabetes, como reveló la Universidad de la Columbia Británica; o el alzhéimer, según ha concluido la Universidad de California Los Ángeles.

Limpia las toxinas del cuerpo. La cúrcuma, y por tanto el jamu, también reduce los niveles de azúcar en sangre, mejora la circulación y la digestión y ayuda a eliminar las toxinas del hígado. La piperina presente en la pimienta negra potencia en gran medida la absorción de la curcumina por el organismo. Así que, indica Marta Abril, “puedes añadir un pelín de pimienta a tu jamu para activar la curcumina de la cúrcuma”.

Potencia las defensas. El jamu también contiene jengibre, un superalimento que, dado su poder antiinflamatorio y antioxidante, tiene notables beneficios digestivos, por lo que resulta ideal para combatir las resacas. Además, es fuente de vitaminas A, C, B1, B2 y B6 y de minerales como el calcio, el hierro y el fósforo que, junto a sus cerca de 500 enzimas y coenzimas, estimulan, y mucho, la actividad del sistema inmunitario.

Mejora la salud ósea. El tamarindo es otro de los ingredientes que suelen formar parte de la receta del jamu. Conocido como dátil de la India, es una fruta con un elevado contenido en fibra soluble, por lo que su ingesta –y por extensión, del jamu– ayuda a mejorar el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. También es rico en vitaminas A, B3 y C, así como en minerales como el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo, el hierro y el azufre que fortalecen los huesos y los músculos.