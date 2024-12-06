Habilitaron la venta libre de un medicamento contra la congestión nasal

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitó para venta libre un nuevo medicamento para tratar la congestión nasal. Se trata de un nuevo fármaco que se suma a la lista de drogas que podrán ser exhibidos en las góndolas de establecimientos habilitados como farmacias.



A través de la Disposición 10823/2024, el Gobierno dispuso que “las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de esta Administración Nacional, con el Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) ACETILCISTEINA, clasificación ATC: R05CB01, en las concentraciones hasta 400 mg como monodroga, con la Indicación de reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas, facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales en adultos y mayores de 14 años; su condición de expendio en lo sucesivo será de VENTA LIBRE”.

Esta decisión se da luego de que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos evaluó los Ingredientes Farmacéuticos Activos y concluyó que “se considera aceptable el cambio de condición de expendio a venta libre para la IFA Acetilcisteína en las concentraciones hasta 400 mg como monodroga, vía de administración oral”.

También dispusieron que los productos de acetilcisteína deberán incluir un etiquetado de seguridad que indique su condición de venta libre, y un código QR con el prospecto correspondiente.

En tanto, se decidió que la fluticasona mantenga su condición de venta bajo receta debido a los posibles efectos adversos asociados a su uso indebido, como resorción ósea, cataratas y otros problemas de salud. Advirtieron que el uso de dosis altas de esta droga se puede asociar con efectos adversos locales y sistémicos, entre ellos resorción ósea, cataratas, aumento de la presión intraocular y retraso en el crecimiento.

El Gobierno aprobó la venta libre de algunos medicamentos

Con la publicación del decreto 1024/2024, los productos farmacéuticos sin receta podrán ser exhibidos y adquiridos directamente desde las góndolas de las farmacias. Además, se habilita la venta de dos tipos de medicamentos sin receta en otros puntos de venta, como kioscos, almacenes o supermercados.

“En los establecimientos que no estén habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos”, indica el decreto.

De esta forma, un nuevo medicamento se suma a la lista de fármacos que pueden ser de venta libre. En el documento oficial se establecieron las condiciones a cumplir para el expendio de medicamentos de venta libre. Entre ellas están:

Las góndolas deben ser correctamente señalizadas y los medicamentos deben estar en caja cerrada, con su respectivo prospecto.

El expendio será exclusivamente a mayores de 18 años. La edad del adquiriente será constatada con el Documento Nacional de Identidad al momento de efectuar el pago.

La Autoridad de Aplicación estará facultada a ampliar el listado de medicamentos de venta libre habilitados en los referidos establecimientos y podrá establecer otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas “conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas”.

La medida mantiene las regulaciones respecto a los fármacos que se venden exclusivamente bajo prescripción médica: “La venta y despacho de medicamentos bajo receta solo puede ser efectuada en farmacias habilitadas en todo el territorio de la Nación y en presencia de un farmacéutico responsable (Director Técnico y/o farmacéutico auxiliar)”, detalla la nueva normativa.

En cuanto a los fármacos de venta libre, las góndolas deberán estar equipadas con información detallada sobre cada producto, incluyendo los laboratorios que los fabrican y sus precios. Las farmacias tienen un plazo de 60 días para implementar esta nueva disposición, asegurando que los medicamentos se exhiban de manera que sus propiedades fisicoquímicas no se vean alteradas. Además, los productos deberán ofrecerse en cajas cerradas y acompañados de su prospecto correspondiente.