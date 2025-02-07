¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nueva plataforma digital que permite conocer los precios de los medicamentos

El Ministerio de Salud presentó una herramienta en línea para consultar el valor de cada fármaco disponible en sus distintas marcas, principios activos y presentaciones. El objetivo es que las personas puedan tomar decisiones de costos informadas. Los afiliados del PAMI pueden saber cuáles son los descuentos.

Por El Litoral

Viernes, 07 de febrero de 2025 a las 09:49

El Ministerio de Salud presentó una nueva plataforma digital que tiene por objetivo de permitir que todas las personas puedan acceder a un listado completo con los precios actualizados de todos los medicamentos disponibles en el país.

La herramienta, llamada “Precios de Medicamentos” está disponible en la web argentina.gob.ar/precios-de-medicamentos y se enmarca en el proceso de digitalización sanitaria en el que está trabajando la cartera a cargo de Mario Lugones. La idea, informó el organismo oficial, es ofrecer mayor transparencia y acceso a la información.

Según el Ministerio de Salud, es la primera vez que los argentinos podrán consultar públicamente esta información, lo que facilitará la comparación de costos y permitirá a los usuarios elegir la opción más conveniente según sus necesidades y posibilidades económicas.

La plataforma incluye los precios de los medicamentos y también ofrece detalles sobre marcas, presentaciones, principios activos, origen y tipo de venta. Además, incorpora un apartado especial para los beneficiarios del PAMI, que podrán consultar los descuentos aplicados a cada producto, que en la actualidad oscilan entre el 50 % y el 80 %.

El sistema cuenta con filtros de búsqueda que permiten comparar productos y opciones de compra de manera ágil y sencilla. De este modo, los usuarios podrán tomar decisiones con mayor libertad a partir de la información disponible.

