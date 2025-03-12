Glaucoma: diagnóstico y tratamiento

El glaucoma es un grupo de enfermedades que afecta al nervio óptico, que es la vía de comunicación entre el ojo y el cerebro; por lo tanto su daño implica que este último no reciba las imágenes en forma adecuada resultando en pérdida visual. Esta enfermedad, es típicamente progresiva y, si no se trata, puede conducir a la ceguera. De hecho, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial.

¿Cuál es la principal causa del glaucoma?

El ojo produce humor acuoso constantemente. A medida que fluye nuevo humor acuoso en el ojo, debe drenarse la misma cantidad. El fluido se drena a través de un área llamada ángulo de drenaje. Este proceso mantiene la presión en el ojo (llamada presión intraocular o IOP por sus siglas en inglés) estable. Sin embargo, si el ángulo de drenaje no está funcionando correctamente, el fluido se acumula. La presión interior del ojo aumenta y esto daña el nervio óptico.

Tratamiento

Existen tres métodos disponibles para tratar el glaucoma mediante la disminución de la presión intraocular:

Médico

Es mediante la administración de drogas antiglaucomatosas en colirios (gotas). Con este tratamiento la mayoría de los pacientes logran controlar la enfermedad. Obviamente, los pacientes en tratamiento médico deberá realizar controles frecuentes con su médico, quien evaluará la evolución del tratamiento y la enfermedad.

Láser

El tipo de láser que se puede realizar varía según tenga el paciente ángulo abierto o cerrado. Algunos de estos procedimientos pueden reducir el nivel de presión intraocular y otros pueden disminuir el riesgo de padecer una manifestación específica de glaucoma de ángulo cerrado (cierre angular primario).

Quirúrgico

La cirugía más frecuente de glaucoma es la trabeculectomía. Es un procedimiento quirúrgico en el que se crea un canal que comunica el interior del ojo con su superficie, a través del cual luego el humor acuoso puede filtrarse y absorberse, disminuyendo de esta forma la presión intraocular. Hay otros tipos de cirugías, como el implante de dispositivos de drenaje (valvulados o no valvulados) o como la esclerectomía profunda no penetrante, con los que también se pueden obtener buenos resultados. Algunos procedimientos son mejores que otros según el caso y su indicación deberá ser evaluada para cada caso en particular según la respuesta al tratamiento médico, el riesgo de progresión, el estadio de la enfermedad, el tipo de glaucoma, los antecedentes quirúrgicos previos y el pronóstico visual del paciente.

Fuente: /asag.org.ar Asociación Argentina de Glaucoma