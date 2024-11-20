En el Club Central Goya, Valdés inauguró iluminación y anunció construcción de tinglado

el gobernador Gustavo Valdés se dirigió esta noche al Club Atlético Central de la ciudad de Goya. Allí, inauguró la nueva iluminación del campo de fútbol de "esta gloriosa" institución. Asimismo, anunció la construcción de un tinglado para la disciplina del Básquetbol ante el pedido de la comunidad deportiva.

Cerca de las 19, el gobernador Valdés se hizo presente en las instalaciones del Club Atlético Central Goya ubicado por las calles José Gómez y Uruguay y habilitó la nueva iluminación de esa centenaria institución deportiva.

Valdés

Al dirigirse a los presentes, el gobernador, Gustavo Valdés dijo que “hoy entraba por la secretaría y parecía la venta o el lugar donde se venden trofeos, lleno de trofeos, lleno completamente paredes y paredes de trofeos y le decía un poco en chiste a cuánto están vendiendo los trofeos” remarcó el Primer mandatario y reveló que “pero en realidad lo que estamos viendo es un Club de Corrientes con gloria, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, es donde dirigentes deportivos, donde deportistas como Pancho Sa pasó por este lugar y pudieron ver tantas cosas y nosotros los correntinos tenemos que ser conscientes de que el deporte tiene que ser una política de Estado”.

“Es el gobierno de la provincia de Corrientes a través de la Lotería Correntina que podemos administrarla correctamente y poder brindar al deporte de la provincia de Corrientes cosas que no le pueden brindar por su costo los socios de un club y hoy estamos con una inversión cercana a los 67 millones de pesos invirtiendo en este lugar para que se haga de día y para que siga brillando este club en el firmamento de la provincia de Corrientes” indicó el Gobernador y agregó que “así que de esta manera dejamos inaugurada estas luces para todos ustedes”.

Por último, Valdés manifestó que “uno de los señores me decía a la entrada, Gobernador, no se olvide que usted nos prometió el tinglado, y sé que lo estamos trabajando, así que para este club le vamos a dejar el tinglado para que vuelvan a la práctica del básquet para que sean competitivos nuevamente” y añadió para concluir que “es una inversión cercana a los 150 millones de pesos, que la plata ya la tenemos, así que vamos a estar invirtiendo, así que vamos a estar haciendo y espero que lo disfruten”.

Intendente de Goya

Al expresarse, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, manifestó que “hay que reconocer el trabajo de la comisión del club, aquí pasan jóvenes que vienen a practicar deportes”.,

“Como Municipio es importante que la Provincia nos apoye, no es solamente en el Club Atlético Central que la Provincia realiza este tipo de inversiones, sino es en la mayoría de los clubes de nuestra ciudad”, destacó el jefe Comunal.

Terrile

Al tomar la palabra el Secretario de Deportes de la provincia, Jorge Terrile dijo que “es un placer acompañar al Gobernador en esta inauguración, en un club que tiene más de 100 años y que eso habla de lo que es el potencial dirigencial” y luego recalcó que “cuando cumplimos esos años, más allá de haber pasado por el básquet y después por el fútbol y seguir apostando y ver este semillero, y hacer eso que nosotros llamamos política social del deporte todos los días con la pelota, con la camiseta, con el botín, con los padres que están, con la presidenta del Infanto, con todos los que dejan todo, porque el Club termina siendo la segunda casa de estos chicos y de estos clubes”.

Por último, remarcó que “como no ver lo que a veces le llaman gastos, es una inversión en el deporte, algo que tenemos que seguir haciendo, una obra Pública y más allá de los tiempos difíciles, eso es realmente invertir en el futuro”.

Presidente del Club

El presidente del Club Atlético Central, Juan Soto, le brindó la bienvenida al Gobernador Valdés y le dijo “estoy agradecido por todo, porque podemos seguir trabajando en esto que es el semillero del Club”.

“La obra que hicieron es fundamental, cambiaron el sistema de iluminación que teníamos hace 50 años, es fundamental porque retiene el deseo y las ganas de permanecer en el deporte”, apuntó Soto.

Presencias

Participaron junto al Gobernador, Gustavo Valdés; el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; el vicepresidente 1° del Senado, Henry Fick; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Producción, Claudio Anselmo; de Obras Públicas, Claudio Polich; secretarios y subsecretarios Provinciales; el presidente del Club Atlético Central, Juan Soto; y demás autoridades.