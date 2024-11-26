Los gobernadores aliados presionan a Javier Milei por el Presupuesto 2025

n Diez gobernadores aliados a Javier Milei emitieron ayer un comunicado para exigirle al Presidente la sanción del Presupuesto 2025. "El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley", sostuvieron. Y pidieron que se incluya una serie de exigencias desatendidas por la Casa Rosada. Son "cuestiones" sobre las que hubo diálogo desde el inicio de la gestión pero "sin éxito por el momento".

El documento está firmado por Jorge Macri (el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Leandro Zdero (gobernador de Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El comunicado llegó luego de que el Gobierno de Milei confirmara que llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso y deslizara la posibilidad de incluir en el temario el Presupuesto 2025.

A lo largo del texto, los mandatarios provinciales redoblaron su apoyo a Milei, aunque también mostraron diferencias sobre la estrategia oficial con el Presupuesto 2025. En ese sentido, consideraron "central" la sanción del presupuesto nacional y, en una advertencia a la oposición, valoraron la importancia de que el Gobierno cuente con "esta herramienta de gestión para consolidar la creciente confianza en los mercados" y para "seguir avanzando en la lucha contra la inflación".

El punto más crítico con la mira a la Casa Rosada fue la mención de "asimetrías y desigualdades en las responsabilidades gubernamentales de las provincias y los recursos que les corresponden por ley".

Remarcaron que en el "nuevo contexto" las provincias se hicieron "cargo de la totalidad de las áreas de gestión. "Pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley", subrayaron. Y añadieron: "No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley".

Aseguraron que desde diciembre de 2023, en el marco de recursos "dilapidados" por "administraciones anteriores", son "cuidadosos y austeros con cada peso que ingresa a las arcas provinciales".

Unos párrafos más adelante los gobernadores volvieron a señalar a la Rosada y reiteraron una serie de exigencias a Milei. "Planteamos en numerosas oportunidades la importancia de alcanzar acuerdos con el gobierno nacional que, a pesar de no haber logrado avances concretos este año, deberían sí ser parte del presupuesto nacional del 2025", sostuvieron.