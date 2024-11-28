El Senado aprobó el presupuesto 2025

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración pública provincial ejercicio 2025. Se aprobó con 12 votos (dos tercios) del bloque oficialista. El bloque del Partido Justicialista votó en contra. Los artículos 7, 20 y 22 del Presupuesto también se aprobaron con 2 tercios, por voto nominal.

También se convirtieron en ley los expedientes venidos de la Cámara de Diputados, proyecto de Ley por el que se declara Fiesta Provincial del Campo y el Trabajador Rural, que anualmente se celebra en el mes de enero en la localidad de 9 de Julio, y el proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Paso de la Patria, con destino a la Administración Obras Sanitarias corrientes (AOSC), para la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales.

Además, tuvo media sanción el Proyecto de Ley de Sistema de Justicia Procesal Juvenil, que vuelve a Diputados con modificaciones.

Al finalizar la sesión, tomó la palabra el Senador Martín Barrinuevo para saludar y agradecer por su labor de tantos años al jefe del cuerpo de taquígrafos, Omar Tróccoli, quien se jubila a fin de año,

siendo esta su última sesión ordinaria; también el Vicegobernador adhirió al saludo y destacó que brindan “seguridad al procedimiento parlamentario”.

Declaraciones de Interés

Se aprobaron las siguientes declaraciones de Interés, el libro “Antología Ñande Devociones y Milagros”, la realización del “1º Congreso Provincial de Alfabetización”: “Alfabetización para todos,

futuro para Corrientes”, organizado por el ministerio de Educación de la Provincia, y las Capacitaciones en Educación Emocional para el personal y directivos de los Hogares del DIPNA

(Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Corrientes), autorías del senador Diógenes Ignacio González.

Mientras que el proyecto de declaración de interés por la batalla de las “Madres de Corrientes y Buenos Aires que luchan por la aparición de Loan”, y el repudio al acto de violencia institucional que

sufrieran las “Madres Guerreras de Goya – Corrientes”, fueron enviados a la comisión de Derechos Humanos, ambos autoría de la senadora María Celeste Ascúa.