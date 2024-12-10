A una semana de la elección que definirá la interna, Valdés encabezará un acto de la UCR

De cara a las elecciones por la presidencia del la Unión Cívica Radical de Corrientes, Gustavo Valdés anunció que encabezará un acto este sábado 14 a las 10:30 en el Club San Martin de la capital provincial,

Las elecciones están previstas para este 22 de diciembre, tras trabas y presentaciones judiciales.

En los últimos días se confirmó que habrá competencia interna por la presidencia de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Dos listas se presentaron para hacerse del manejo del radicalismo correntino.

El gobernador Gustavo Valdés se presentó como candidato a presidir la UCR por la lista "Vamos Radicales".

Su contrincante será la exsenadora provincial Alejandra Seward, exjefa del Comité Capital de la UCR. La grilla cuenta con el guiño del exgobernador Ricardo Colombi y además presentaron candidatos en 25 de los 75 comités en disputa. En Capital solo presentaron lista para tres de las 12 secciones.

Por último, el partido informó a través de sus redes sociales que están disponibles las listas oficializadas para las elecciones y pueden consultarla a través de https://ucrcorrientes.blogspot.com/

ULTIMAN DETALLES

"Estamos verificando las listas pero todo indica que va a haber elección en la UCR", aseguró a Hoja de Ruta el interventor Julián Galdeano luego de que el fin de semana se oficializaran dos listas de cara a las internas de diciembre. Gustavo Valdés encabeza la lista Vamos Radicales donde lo acompañan dirigentes como los intendentes Noelia Bazzi, Eduardo Tassano y Pablo Guastavino, entre otros. La senadora con mandato cumplido, Alejandra Seward se postula en la nómina Radicales en Acción.

"La importancia está en que los afiliados al radicalismo de Corrientes sean los que elijan sus propias autoridades. Ese proceso se terminó en consolidar el sábado con la presentación de listas. Estamos verificando las características de cada una de ellas, pero todo indicaría que va a haber una elección de autoridades internas por primera vez en mucho tiempo en el radicalismo correntino", confirmó el interventor.