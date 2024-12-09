"Estamos verificando las listas pero todo indica que va a haber elección en la UCR", aseguró a Hoja de Ruta el interventor Julián Galdeano luego de que el fin de semana se oficializaran dos listas de cara a las internas de diciembre. Gustavo Valdés encabeza la lista Vamos Radicales donde lo acompañan dirigentes como los intendentes Noelia Bazzi, Eduardo Tassano y Pablo Guastavino, entre otros. La senadora con mandato cumplido, Alejandra Seward se postula en la nómina Radicales en Acción.

"La importancia está en que los afiliados al radicalismo de Corrientes sean los que elijan sus propias autoridades. Ese proceso se terminó en consolidar el sábado con la presentación de listas. Estamos verificando las características de cada una de ellas, pero todo indicaría que va a haber una elección de autoridades internas por primera vez en mucho tiempo en el radicalismo correntino", confirmó el interventor.

"Esto implica de alguna manera una aceptación de las distintas etapas que fuimos estableciendo por parte de los diferentes sectores", sostuvo.

Ante la pregunta periodística de si esta doble presentación pudiera tener que ver con "una presentación para atacar la interna desde adentro", Galdeano señaló que no es quién para juzgar. "Si a mí me convocan para generar una lista, pero es para dinamitarlo desde adentro. Puede funcionar en la película de espías pero no lo veo que funcione en un sistema democrático ni en una institución", agregó.

Cabe destacar que los diferentes sectores del radicalismo correntino se reunirán con la jueza Servini de Cubría el 17 de diciembre en una instancia de mediación. "La ley establece la obligatoriedad de hacerla. Entiendo que ha devenido abstracta del momento que ya hay un consentimiento de que el proceso de normalización partidaria está en marcha", explicó.

