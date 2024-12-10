¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Interior

Valdés inaugurará una Comisaría y habilitará una Estación Transformadora en Corrientes

Las inauguraciones se realizarán durante el miércoles en dos localidades del interior de Corrientes. 

Por El Litoral

Martes, 10 de diciembre de 2024 a las 19:57

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará este miércoles la inauguración de una Comisaría y habilitará una Estación Transformadora en el interior. 

En primer lugar, el mandatario correntino se trasladará a las 15 horas hasta la localidad de Monte Caseros, donde inaugurará la Comisaría 3º en el barrio Aviación por La Pampa y Entre Ríos.

Más tarde, arribará a la localidad de Mocoretá para habilitar la Estación Transformadora, 132/ 33/ 13,2 KV.

Asimismo, inaugurará obras complementarias, en el Parque Industrial, colectora oeste.

 

 

