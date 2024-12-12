Parrilli apuntó contra Camau Espínola: "Era muy amigo de Kueider"

“Tienen miedo que cuente de dónde salió esa plata”, apuntó el senador Oscar Parrilli, durante su intervención en la Cámara alta, al referirse al caso Kueider.

En el discurso, el legislador de Unión por la Patria cuestionó explícitamente al senador de Entre Ríos, Carlos “Camau” Espínola, que abandonó el bloque opositor del peronismo y es compañero de bancada de Kueider.

Espínola se había pronunciado que acompañaría la suspensión, en vez de la expulsión.

“No logro entender los que se dan vuelta y terminan pasándose de una fuerza política a otra. Algunos de esos senadores van a votar si se suspende o expulsamos a Kueider”, dijo.

Y siguió: “Aca está el senador Espínola, que tuvo la misma actitud. Fue en nuestra boleta y se pasó en diciembre para la otra fuerza. Pero era muy amigo de Kueider. No sé si atrás de su voto está en que no hagamos nada con Kueider, o si está la intención de esconder”.

En ese marco, Oscar Parrilli también se refirió al pedido de su suspensión en su banca, a raíz de la causa de memorándum con Irán. “Tomemos la valentía y la decisión de comenzar a recomponer la politica con la sociedad, expulsandolo a Kueider de nuestro Senado. Despues analizaremos todo lo demás y los pedidos de desafuero. Yo estoy dispuesto a discutir todo lo que haya que discutir, de mostrar todo lo que hice y las causas judiciales que me inventaron”, aseguró.