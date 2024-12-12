Camau Espínola: “Kueider tiene derecho a defenderse como todos los ciudadanos”

El senador nacional por Corrientes y compañero de bloque de Edgardo Kueider, Camau Espínola, habló sobre el pedido de expulsión realizado por Unión por la Patria, tras el escándalo vivido en Paraguay, donde fue detenido con más de 200.000 dólares sin declarar.

Espínola expresó su preocupación por cómo el Senado se vio afectado por los cambios de postura entre sus miembros, señalando: “Si el Senado es de un sector o de otro, o voto una cosa y después otra, la verdad es que es grande para hacerse cargo de sus hechos”.

En este contexto, subrayó que la Justicia deberá ser la encargada de resolver estos conflictos, destacando que “cada uno debe hacerse cargo de sus hechos”.

En relación con las críticas del senador Oscar Parrilli sobre sus cambios de bloque, Espínola defendió su decisión al asegurar que lo hizo “con convicción” y que anteriormente había seguido “órdenes de arriba” sobre lo que debía votar. “Me cansé”, señaló, al explicar su postura.

Sobre la situación procesal que enfrenta, Espínola recalcó que todos los ciudadanos y senadores tienen derecho a la defensa, aunque advirtió: “Si hay que echarlo, lo vamos a echar”.

En cuanto al escándalo en Paraguay, afirmó que su objetivo es llegar a la verdad y reiteró que no tiene miedo a enfrentar las consecuencias.

Con información de Infobae