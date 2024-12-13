Agravaron condenas tras el juicio al Juzgado Federal de Corrientes

La Cámara Federal de Casación Penal agravó este viernes las condenas que recayeron en un grupo de exfuncionarios y abogados involucrados en maniobras de cohecho en el Juzgado Federal 1 de Corrientes, informaron fuentes judiciales.

En lo central, la Sala IV del tribunal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo, condenó al grupo por el delito de asociación ilícita, por el cual habían sido absueltos en el juicio desarrollado el año pasado en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Asimismo, se añadieron hechos a los delitos de cohecho por los que ya estaban condenados y se declaró la culpabilidad (y condenó) a tres protagonistas de la causa que resultaron absueltos tras el debate en Corrientes.

Así es que el exjuez Carlos Soto Dávila fue declarado por Casación como organizador de una asociación ilícita, tanto como autor de cohecho pasivo agravado, figura penal con la que se conoce a los sobornos que, según el planteo de la fiscalía federal a cargo de Carlos Schaefer, maniobraron los contrabandistas de droga que finalmente resultaban beneficiarios de medidas de alivio procesal en el estrado de la calle 25 de Mayo.

Entre otros, en esta causa declaró como arrepentido el narcotraficante Federico "Morenita" Marín, muerto a balazos en un enfrentamiento con la Policía Federal en la localidad correntina de Itatí.

Por otra parte, Casación confirmó la condena a Pablo Carlos Molina –ex secretario- la pena de cinco años de prisión, a Federico Alberto Grau –ex secretario- la pena de cuatro años de prisión y al abogado Duylio Horacio Barboza Galeano –abogado particular- la pena de dos años de prisión y, además, los condenó también como miembros de una asociación ilícita y como partícipes necesarios –salvo Barboza Galeano que lo fue como coautor- del delito de cohecho pasivo agravado en concurso con el delito prevaricato en razón de diversos hechos por los que habían sido absueltos tras el debate ante el tribunal oral.

También fue condenado el abogado Omar Antonio Serial como coautor del delito de cohecho activo agravado que se suma a la condena que registraba ante el tribunal previo a la pena de dos años de prisión y a Jorge Ricardo Vallejos –abogado particular- como miembro de una asociación ilícita que se suma a la condena a dos años de prisión que el tribunal oral le había fijado.

Por último, Casación revocó las absoluciones y condenó a los abogados Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione como miembros de una asociación ilícita y autores del delito de cohecho activo agravado. E hizo lo propio con Juan Manuel Faraone –ex intendente de Empedrado- al condenarlo como autor del delito de cohecho activo agravado.

Los montos de las penas ahora deberán ser revisados y dictados nuevamente por el Tribunal correntino, según fijó este viernes la Cámara de Casación, con lo cual la única vía a la que pueden recurrir los imputados es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En sus descargos ante los jueces, Soto Dávila había subrayado que ha "tenido que soportar intentos permanentes de enlodar mi rol a pesar de que no he tenido ni una sola persona que haya trabajado conmigo que aquí declarara en contra mía o cualquier otra cuestión que yo le haya ordenado hacer, que haya dejado de hacer o que le haya sugerido”.