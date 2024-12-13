El Ente Provincial Regulador Eléctrico realizó la Audiencia Pública por la tarifa

El Ente Provincial Regulador Eléctrico de Corrientes (Epre) realizó este viernes una Audiencia Pública por la revisión tarifaria de la Dpec para el año 2025.

El evento se desarrolló en el salón del Centro de Jubilados Nacionales en la localidad de Alvear. El evento contó con una nutrida y variada participación, donde luego de casi 3 horas de debates y planteos los diferentes sectores interesados pudieron tener su correspondiente incidencia.

Participaron funcionarios y personas de la sociedad civil de diferentes localidades, como Curuzú Cuatiá, San Luis del Palmar, Santo Tomé, La Cruz, entre otras.

A fin de escuchar y dar debido intervención a la ciudadanía, el Epre reafirma su compromiso con todos los usuarios del servicio de energía eléctrica, mediante la organización de Audiencias Públicas en diversos puntos de provincia.

Cabe destacar que esta instancia de participación ciudadana se da con carácter previo a la toma de decisiones referentes a la tarifa del servicio de energía eléctrica tal como lo establece la Constitución Provincial. Conforme a los plazos que estipula la normativa al respecto, el Entre Regulador tiene 30 días desde que las actuaciones son puestas a su disposición para emitir un informe final y dar cuenta de lo actuado al Poder Ejecutivo Provincial.